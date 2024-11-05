Rize'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı, 3 araçta hasar oluştu (2)

VALİLİKTENAÇIKLAMA

Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda 3 aracın hasar görüp, yolun tek yönlü ulaşıma kapanması sonrası Rize Valiliğince yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "05.11.2024 tarihinde saat 18:15'te, yoğun yağışlar sonucu Ardeşen-Fındıklı Devlet Yolu’nun 14'üncü kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ardeşen-Fındıklı yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Trafik güvenliği için gerekli işaretlemeler yapılmış olup Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolda biriken toprak ve taşları temizlemek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.