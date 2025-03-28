Sapanca Gölü'nde kum fırtınasına yakalanan 2 kano sporcusu kayboldu (1)

SAKARYA'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yaparken kum fırtınasına yakalanan kano sporcuları alabora oldu. Batan kanoda kaybolan 2 sporcu için arama çalışmaları devam ediyor.

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