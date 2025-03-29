Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu
Yazıişleri müdürlerine
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İsa ÇİÇEK-Serhat YILMAZ/SAKARYA,
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