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        Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:44 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:50
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        Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu
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        Yazıişleri müdürlerine

        Haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler ve yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz

        İsa ÇİÇEK-Serhat YILMAZ/SAKARYA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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