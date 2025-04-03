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        Adliye önündeki bıçaklı kavgada 3 tutuklama

        SAKARYA'da adliye önünde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:07
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        Adliye önündeki bıçaklı kavgada 3 tutuklama
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        SAKARYA'da adliye önünde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı'nda bir tekel bayisinde 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 19 şüphelinin yakınları, 1 Nisan'da adliyeye geldi. Şüphelilerin yakınları ile husumetli oldukları kişi arasında, adliye önünde tartışma çıktı. Çıkan kavga 2 kişi bıçakla, 1 kişi de aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifadeleri tamamlanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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