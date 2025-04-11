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        Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

        SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki bir prefabrik evde çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:45 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:50
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        Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
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        SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki bir prefabrik evde çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 çocuk hayatını kaybetti.

        Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışanların konakladığı prefabrik evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, yabancı uyruklu olduğu belirtilen C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli biri kız, 2 çocuk yaşamını yitirdi.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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