Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri ele geçirildi

        SAKARYATarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYATarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri ele geçirildi.

        Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol ekipleri, süt üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı. 'Gıda Güvenilirliğinde Sıfır Tolerans' sloganıyla sahaya inen ekiplerin denetiminde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri tespit edildi. Piyasadan toplanarak imha edilen lor peynirleri için Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Süt işletmesinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edildi. 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Ürünler, Kontrol Görevlisi ekiplerimiz gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetişti...
        Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetişti...
        Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        'Tüketiciler markalarla ortak değerlerde buluşmak istiyor'
        'Tüketiciler markalarla ortak değerlerde buluşmak istiyor'
        Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri imha edild...
        Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri imha edild...
        'Finansın teknoloji ile buluştuğu her alanda yatırımlar artıyor'
        'Finansın teknoloji ile buluştuğu her alanda yatırımlar artıyor'
        Emekli olduktan sonra kazandığı üniversiteyi bitirip kaptan olmak istiyor
        Emekli olduktan sonra kazandığı üniversiteyi bitirip kaptan olmak istiyor