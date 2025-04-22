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        Otomobilin çarptığı motosikletli Ercüment öldü, kız arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle kız arkadaşını ziyarete giderken otomobilin çarptığı Ercüment Solmaz (21) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:52
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        Otomobilin çarptığı motosikletli Ercüment öldü, kız arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle kız arkadaşını ziyarete giderken otomobilin çarptığı Ercüment Solmaz (21) hayatını kaybetti. Kazayı haber alıp gelen Solmaz’ın kız arkadaşı “Benim yüzümden öldü'' diyerek gözyaşı döktü.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Karasu-Kocaali yolu Küçük Karasu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobil, Kocaali yönüne giden Ercüment Solmaz’ın yeni aldığı plakasız motosiklete çarptı. Solmaz, otomobilin altında yaklaşık 85 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü durmayıp yoluna devam ederken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Ercüment Solmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Solmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adapazarı ilçesindeki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Kazayı öğrenip olay yerine gelen Ercüment Solmaz'ın Sude isimli kız arkadaşı, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Genç kız, ''Telefonla konuştuk, 3 dakika sonra kazayı öğrendim. Benim yüzümden öldü'' dedi.

        Karasu’da oturan Solmaz’ın, Kocaali ilçesindeki kız arkadaşını görmek için yola çıktığı öğrenildi.

        Kazaya ilişkin çalışma başlatan güvenlik güçleri, kaçan sürücüyü Düzce'de yakalayarak gözaltına alındı.

        ‘HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPTIM’ PAYLAŞIMI

        Öte yandan, Solmaz'ın dün gece sosyal medya hesabından ''Ben bu hayatta benim için aynısını yapmayacak insanlar için her zaman en iyisini yaptım'' yazılı video paylaştığı görüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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