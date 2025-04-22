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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı çatışmada firari 3 şüpheli teslim oldu

        SAKARYA'da, iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmaya ilişkin firari 3 şüpheli, polise teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:04
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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı çatışmada firari 3 şüpheli teslim oldu
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        SAKARYA'da, iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmaya ilişkin firari 3 şüpheli, polise teslim oldu.

        Olay, 6 Nisan saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların tartışması nedeniyle Yıldız ve Özyurt aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

        Olaya ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüpheliler T.Y., A.Y. ve B.Y. bugün sabah saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

        Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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