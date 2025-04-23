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        İstanbul açıklarındaki deprem Sakarya'da da hissedildi

        MARMARA Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:25 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:30
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        İstanbul açıklarındaki deprem Sakarya'da da hissedildi
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        MARMARA Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya’da da hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, Saat 12.49’da olan depremle birlikte vatandaşlar, ev iş yerlerinden çıktı. Vatandaşlar, telefonla yakınlarını arayarak, bilgi almaya çalıştı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar, boş alanlarda beklemeye başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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