İstanbul açıklarındaki deprem Sakarya'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, Saat 12.49’da olan depremle birlikte vatandaşlar, ev iş yerlerinden çıktı. Vatandaşlar, telefonla yakınlarını arayarak, bilgi almaya çalıştı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar, boş alanlarda beklemeye başladı.

MARMARA Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya’da da hissedildi.

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