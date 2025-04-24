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        Deprem sırasında tıraş ettiği müşterisini koltukta bırakıp, dışarı kaçtı

        İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:30
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        Deprem sırasında tıraş ettiği müşterisini koltukta bırakıp, dışarı kaçtı
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        İSTANBUL’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Sakarya’da bir berber, sarsıntıyla birlikte tıraş ettiği müşterisini koltukta bırakıp, dışarı çıktı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Marmara Denizi’nde, İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.49'da meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir berber, sarsıntıyla birlikte paniğe kapılıp tıraş ettiği müşterisini bırakarak dışarı çıktı. Tıraş olan kişi koltukta kalırken, sıra bekleyen 2 müşteri de kendisini dışarı attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bu arada Adapazarı’nda başka bir berberde de içeride bulunanların panik içinde sokağa çıktığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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