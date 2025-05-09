Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye öldü; sürücü kaçtı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı devamındaki Kırcaali yolunda meydana geldi. U.P. idaresindeki 54 YR 859 plakalı hafif ticari araç, Bulut Faruk Filya'nın kullandığı 54 AJR 940 plakalı motosiklete çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Filya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut Faruk Filya'nın cansız bedeni Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Kaçan sürücü aranırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.