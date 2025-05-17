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        Bungalov tesisinde havuza düşen 4 yaşındaki Ardıç boğuldu

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için geldiği bungalov tesiste havuza düşen Ardıç Aktepe (4), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:53 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:53
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        Bungalov tesisinde havuza düşen 4 yaşındaki Ardıç boğuldu
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        SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için geldiği bungalov tesiste havuza düşen Ardıç Aktepe (4), boğuldu. Tesisin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024’te iptal edildiği bildirildi.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Sapanca'nın Muradiye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesiste meydana geldi. Tatil için gelen ailenin çocukları Ardıç Aktepe havuza düştü. Ailesinin yaklaşık 10 dakika sonra fark ettiği Aktepe, havuzdan çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ardıç Aktepe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tesisin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024’te iptal edildiği, ailenin müşteri kaydının da çocuğun ölümü sonrası yapıldığı tespit edildi.

        Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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