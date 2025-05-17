Bungalov tesisinde havuza düşen 4 yaşındaki Ardıç boğuldu

Olay, saat 12.30 sıralarında Sapanca'nın Muradiye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesiste meydana geldi. Tatil için gelen ailenin çocukları Ardıç Aktepe havuza düştü. Ailesinin yaklaşık 10 dakika sonra fark ettiği Aktepe, havuzdan çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ardıç Aktepe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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