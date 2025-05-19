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        Arılar çam ağacına oğul yaptı

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde parkta bulunan çam ağacına arılar oğul attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:10
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        Arılar çam ağacına oğul yaptı
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde parkta bulunan çam ağacına arılar oğul attı. Yüzlerce arının arasına giren Süleyman Ertürk tehlikeye aldırış etmeden çıplak elle ana arıyı buldu ve oğulu da karton kutunun içine aldı.

        Karasu ilçesine bağlı İncilli Mahallesi Alparaslan Türkeş Parkı içinde bulunan kitap kafenin yanındaki çam ağacına arılar oğul attı. Kafe içindeki bazı vatandaşlar o anları meraklı gözle izlerken, Süleyman Ertürk tehlikeye aldırış etmeden ana kraliçe dedikleri arıyı görmek için oğulun içine girdi. Süleyman Ertürk hiçbir önlem almadan çıplak elle arıcılıkla uğraşan Bahtiyar Süt ile birlikte yüzlerce arı içinde kraliçe arıyı aradı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile ağacın dalından karton kutuya alınan arılar kovan bölgesine götürüldü.

        Süleyman Ertürk masada otururken arı topluluğunu fark ettiklerini belirterek, ''Ana arıyı bularak oğulu karton kutuya aldık. Kovanların bulunduğu bölgeye götüreceğiz'' dedi.

        Arı yetiştiricisi Bahtiyar Süt ise karton kutudan kovan yaptıklarını köye götürüp bakımlarını yapacağını söyledi.

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