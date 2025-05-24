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        Kiralık otomobilden Kalaşnikof tüfekler çıktı; şüpheli polis gözaltında

        SAKARYA'dapolis memurunun kullandığı kiralık otomobilde yapılan aramada 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:05
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        Kiralık otomobilden Kalaşnikof tüfekler çıktı; şüpheli polis gözaltında
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        SAKARYA'dapolis memurunun kullandığı kiralık otomobilde yapılan aramada 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen kiralık aracı takibe alarak Anadolu Otoyolu Sakarya gişelerinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet Kalaşnikof fişeği ve 32 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Sürücünün de M.A.K. isimli polis memuru olduğu belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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