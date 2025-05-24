Kiralık otomobilden Kalaşnikof tüfekler çıktı; şüpheli polis gözaltında
SAKARYA'dapolis memurunun kullandığı kiralık otomobilde yapılan aramada 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.
SAKARYA'dapolis memurunun kullandığı kiralık otomobilde yapılan aramada 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen kiralık aracı takibe alarak Anadolu Otoyolu Sakarya gişelerinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet Kalaşnikof fişeği ve 32 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Sürücünün de M.A.K. isimli polis memuru olduğu belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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