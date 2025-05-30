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        Sakarya'da kontrplak üretim tesisinde yangın

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kontrplak üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:20
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        Sakarya'da kontrplak üretim tesisinde yangın
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kontrplak üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Adapazarı ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir kontrplak üretim tesisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 16 personel, alevlere müdahale etti. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Tesiste zarar oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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