Motosikletiyle kaldırımdaki panoya çarpıp yaralandı
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, seyir halindeki motosikletiyle kaldırımdaki panoya çarpan sürücünün, o sırada bebekleriyle yürüyen aileye çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, seyir halindeki motosikletiyle kaldırımdaki panoya çarpan sürücünün, o sırada bebekleriyle yürüyen aileye çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sedat Kirtetepe Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki panoya çarpıp savruldu. Kaldırımda bebekleriyle yürüyen ailenin yanından geçen motosiklet, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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