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        Yayılan koku ile ortaya çıktı; yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde yalnız yaşayan Recep Bostancı (68), apartmana yayılan koku üzerine girilen dairesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:35
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        Yayılan koku ile ortaya çıktı; yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde yalnız yaşayan Recep Bostancı (68), apartmana yayılan koku üzerine girilen dairesinde ölü bulundu.

        Olay, Adapazarı ilçesinde Çeşme Meydanı yakınındaki bir apartmanda meydana geldi. Uzun süredir çalışmayan ve daha önce kahvehane işlettiği öğrenilen Recep Bostancı'dan haber alamayan komşuları, apartman içini saran kokudan şüphelenerek, durumu bina yöneticisine bildirdi. Yöneticiyle birlikte kapıyı açan binadakiler, Bostancı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        CESEDİ BOZULMAYA BAŞLAMIŞ

        İncelemede, Recep Bostancı'nın uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinin bozulmaya başladığı tespit edildi. Bostancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü. Bir süredir yalnız yaşadığı öğrenilen ve eşinden boşandığı belirtilen Bostancı'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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