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        Sakarya'da uyuşturucuya 3 gözaltı

        SAKARYA'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemelere el konuldu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:30
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        Sakarya'da uyuşturucuya 3 gözaltı
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        SAKARYA’da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemelere el konuldu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, B.A.'nın (27), H.S. (28) ve M.S.'ye (34) uyuşturucu sattığı tespit edildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve 1 araçta yapılan aramalarda 21 parça halinde sentetik cannabinoid ham maddesiyle emdirilmiş 4 bin 200 içimlik siyah ince kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacağı değerlendirilen rulo halinde 1 kilo 400 gram siyah ince kumaş, uyuşturucuyu emdirip parçalara ayırmak için kullanılan bir makas, uyuşturucu ticaretine dair görüntüler bulunan 2 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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