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        Sakarya'da karşı şeride geçen TIR, iki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        SAKARYA'nınPamukova ilçesinde D-650 kara yolunda karşı şeride geçerek 2 TIR'a çarpan TIR'ın şoförü hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:52 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:55
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        Sakarya'da karşı şeride geçen TIR, iki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        SAKARYA'nınPamukova ilçesinde D-650 kara yolunda karşı şeride geçerek 2 TIR'a çarpan TIR'ın şoförü hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında D-650 kara yolu Pamukova mevkisinde meydana geldi. Pamukova Kavşağı yakınında Adapazarı-Pamukova yönüne ilerleyen 42 AB 501 plakalı TIR, karşı şeride geçerek 41 NP 140 ve 06 EBU 208 plakalı 2 TIR'a çarptı. Araçlarda yangın ve patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 42 ABN 501 plakalı TIR şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi, 2 kişi de yaralandı. Ekipler soğutma ve yolu temizleme çalışmalarına başlarken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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