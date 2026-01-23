Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, oda, dernek ve iş dünyası temsilcileriyle buluştu

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, oda, dernek ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, oda, dernek ve iş dünyası temsilcileriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, oda, dernek ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AKOM'da düzenlenen toplantıda Alemdar, belediyenin hedeflerini, projelerini ve şehir planlarını anlattı.

        Toplantıda konuşan Alemdar, kentsel dönüşüm ile Sapanca Gölü’nün korunması meselelerinin şehrin geleceği için en öncelikli, hayati konular olduğunu, vatandaşlar için kararlı, güçlü duruş sergileyeceklerini kaydetti.

        Göreve geldikleri günden bu yana Sakarya'nın ihtiyaçlarını merkeze alan anlayışla çalıştıklarını belirten Alemdar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm paydaşlarımızın görüşlerini, katkılarını son derece önemsiyoruz çünkü bu şehrin geleceğine birlikte katkı sağlıyoruz. Her zaman istişare kültürüyle, ortak akılı inşa ederek şehrimiz için en iyisini, en doğrusunu hayata geçirmeye çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Alemdar, hizmet, eser ve projelere ilişkin sunumunu gerçekleştirerek, şöyle devam etti:

        "Kentsel Dönüşüm olası bir depremde bu şehrin ayakta kalması için, canlarımızı 1999'da yitirdiğimiz gibi bir daha yitirmememiz için en önemli çalışmadır. Bu konuda kararlı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Şu anda hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah vatandaşımız, belediyemiz ve devletimizin destekleriyle şehirde dönüşümün ilk adımını atmak istiyoruz. Bu atacağımız ilk adım şehrimizin daha dirençli, yeşil ve sosyal bir şehir olma yolundaki en önemli adımı olacak."

        "Sapanca Gölü hepimizin" diyen Alemdar, "Onu korumak hepimizin sorumluluğudur. Bu hafta itibariyle göl üzerindeki kaçak yapıların, işgallerin ortadan kaldırılmasına başladık. Gölümüzün kıyı şeridini tamamen koruyarak, tüm vatandaşlarımızın ortak kullanımına açmak istiyoruz. Bu konuda da kararlıyız. İnşallah göl kıyısının çevresinde gerçekleştireceğimiz Sapanca Park projesiyle, göl çevresi doğal yapısına kavuşacak ve vatandaşların kullanımına açık, güvenli bir alan haline gelecek." ifadesini kullandı.

        Programda, Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Semih Uçar, Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Şube Başkanı Reşit Şamil Dedeoğlu da fikirlerini paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Çay ocağında gizlenmiş 'Esnaf Müzesi' Esnaf arkadaşlarını duvarına astığı f...
        Çay ocağında gizlenmiş 'Esnaf Müzesi' Esnaf arkadaşlarını duvarına astığı f...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'nın 2025'te ürettiği 177 bin 167 taşıt dünya yollarında
        Sakarya'nın 2025'te ürettiği 177 bin 167 taşıt dünya yollarında
        Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Otoyoldaki feci kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı
        Otoyoldaki feci kazada ölen genç son yolculuğuna uğurlandı
        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen yakalandı