Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, oda, dernek ve iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, oda, dernek ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AKOM'da düzenlenen toplantıda Alemdar, belediyenin hedeflerini, projelerini ve şehir planlarını anlattı.



Toplantıda konuşan Alemdar, kentsel dönüşüm ile Sapanca Gölü’nün korunması meselelerinin şehrin geleceği için en öncelikli, hayati konular olduğunu, vatandaşlar için kararlı, güçlü duruş sergileyeceklerini kaydetti.



Göreve geldikleri günden bu yana Sakarya'nın ihtiyaçlarını merkeze alan anlayışla çalıştıklarını belirten Alemdar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm paydaşlarımızın görüşlerini, katkılarını son derece önemsiyoruz çünkü bu şehrin geleceğine birlikte katkı sağlıyoruz. Her zaman istişare kültürüyle, ortak akılı inşa ederek şehrimiz için en iyisini, en doğrusunu hayata geçirmeye çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Alemdar, hizmet, eser ve projelere ilişkin sunumunu gerçekleştirerek, şöyle devam etti:



"Kentsel Dönüşüm olası bir depremde bu şehrin ayakta kalması için, canlarımızı 1999'da yitirdiğimiz gibi bir daha yitirmememiz için en önemli çalışmadır. Bu konuda kararlı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Şu anda hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah vatandaşımız, belediyemiz ve devletimizin destekleriyle şehirde dönüşümün ilk adımını atmak istiyoruz. Bu atacağımız ilk adım şehrimizin daha dirençli, yeşil ve sosyal bir şehir olma yolundaki en önemli adımı olacak."



"Sapanca Gölü hepimizin" diyen Alemdar, "Onu korumak hepimizin sorumluluğudur. Bu hafta itibariyle göl üzerindeki kaçak yapıların, işgallerin ortadan kaldırılmasına başladık. Gölümüzün kıyı şeridini tamamen koruyarak, tüm vatandaşlarımızın ortak kullanımına açmak istiyoruz. Bu konuda da kararlıyız. İnşallah göl kıyısının çevresinde gerçekleştireceğimiz Sapanca Park projesiyle, göl çevresi doğal yapısına kavuşacak ve vatandaşların kullanımına açık, güvenli bir alan haline gelecek." ifadesini kullandı.



Programda, Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Semih Uçar, Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Şube Başkanı Reşit Şamil Dedeoğlu da fikirlerini paylaştı.

