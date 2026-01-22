Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'nın Karapürçek ve Hendek ilçelerinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:27 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Karapürçek ve Hendek ilçelerinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında Karapürçek ve Hendek ilçelerinde 6'sı Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan, kentte son bir haftada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda da 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
        Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
        Öğrenciler ara tatilde SAMEK atölyelerinde buluştu
        Öğrenciler ara tatilde SAMEK atölyelerinde buluştu
        Duruşma sonrası aile konuştu: "Kardeşim yerinde rahat yatacak" Müzisyen eşi...
        Duruşma sonrası aile konuştu: "Kardeşim yerinde rahat yatacak" Müzisyen eşi...
        Eşini öldüren müzisyene ağırlaştırılmış müebbet
        Eşini öldüren müzisyene ağırlaştırılmış müebbet
        Sakarya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası...
        Sakarya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası...