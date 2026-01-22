Sakarya'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'nın Karapürçek ve Hendek ilçelerinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.



Çalışma kapsamında Karapürçek ve Hendek ilçelerinde 6'sı Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Öte yandan, kentte son bir haftada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda da 16 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

