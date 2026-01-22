Sakarya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

Üniversiteler Arası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Sakarya'da tamamlandı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Serdivan ilçesindeki Metehan Başer Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 56 üniversiteden 216 sporcu katıldı. Sporcular, "sanda" (serbest dövüş) ve "taolu" (sporcuların teknik becerilerini sergilediği görsel tür) kategorilerinde becerilerini sergiledi. Şampiyona, final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupalarının verilmesiyle sona erdi.

