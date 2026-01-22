Habertürk
Habertürk
        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi

        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu 17. hafta karşılaşmasında Sakarya Voleybol, deplasmanda FDM Yapı Konya Ereğli Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:28
        Kulüpten yapılan açıklamada, Konya Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sakarya Voleybol'un baştan sona üstün performans ortaya koyduğu ve oyunun kontrolünü hiç bir an rakibine bırakmadığı belirtildi.

        Takımın serviste baskılı, savunmada disiplinli, hücumda ise etkili performans sergilendiği aktarılan açıklamada, ilk seti 16-25, ikinci seti 14-25 ve üçüncü seti 18-25'le zorlu deplasmanı kayıpsız geçtiği kaydedildi.

        Açıklamada, takımın, play-off ve Sultanlar Lig'i hedefi doğrultusunda ilerlediği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

