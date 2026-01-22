Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tartıştığı karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 14:07 Güncelleme: 22.01.2026 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tartıştığı karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İskender K. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebini yeniledi.

        Müşteki vekilleri, mütalaaya katıldıklarını, "iyi hal" ve benzer hususların uygulanmaması gerektiğini söyleyerek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        Söz verilen sanık İskender K, "Durumumdan dolayı çok üzgünüm, utanç duyuyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı, herkes mağdur oldu. Evlatlarım, kendi ailem, eşimin ailesi... Çok pişmanım." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        - Duruşma sonrası basın açıklaması

        Duruşmanın ardından Sakarya Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan avukat Saadet Civelek, adalet mücadelesinin yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini söyledi.

        Gerçeklerin ortaya çıktığını aktaran Civelek, "Sanık akıl sağlığının yerinde olmadığını ve aldatıldığını söyledi, başka bir sürü hikaye anlattı. Sabrettik ve gerçekler ortaya çıktı. Bugün itibarıyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi." dedi.

        Civelek, öldürülen Simge K.'nın kızının duruşma salonunda yazdığı mektubu unutamayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Dosyanın da olayın da her şeyin özeti Beren'in anlattığı hikayeydi. 'Babam her akşam içip içip gelirdi, annemi döverdi. Şimdi size duruşma salonunda yalanlarını anlatacak, onun yalanlarına inanmayın. Annem babamı hep çok sevdi ve hep ona sahip çıktı.'

        Simge ailesine sahip çıktı ve o aile içerisinde öldürüldü, maalesef onu hayatta tutamadık. Simge'yle aynı durumda olan, şiddete uğrayan ama sesini çıkaramayan her kadının sesi ve davanın takipçisi olacağımızı hem biz hem de Simge'nin arkasında kalan ailesi ve yakınlarının sahip çıkacağının sözünü veriyoruz. Mücadelemiz bugün sonuç aldı ama bundan sonra da büyümeye devam edecek."

        Simge K.'nın kardeşi Seval Ç. de adaletin yerini bulduğunu söyledi.

        Diğer kardeş Sinan Ç. ise "İnşallah herkese ders olur. Bizim yaşadığımızı hiçbir aile yaşamasın. O çocukların yaşadığını hiçbir evlat yaşamasın." diye konuştu.

        - Olay

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 Aralık 2024'te polise giden İskender K. (43), eşi Simge K.'yı (31) Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söylemiş, emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan araştırmada, boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadının cesedi bulunmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?

        Benzer Haberler

        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
        Fındık kabuğu aktif karbona dönüşerek birçok sektöre ham madde olacak
        Fındık kabuğu aktif karbona dönüşerek birçok sektöre ham madde olacak
        Sakarya'da ki feci kazada acı detay ortaya çıktı Yaklaşık 5 ay önce dünya e...
        Sakarya'da ki feci kazada acı detay ortaya çıktı Yaklaşık 5 ay önce dünya e...
        Sakarya'daki feci kazada yaralı sayısı 27'ye yükseldi
        Sakarya'daki feci kazada yaralı sayısı 27'ye yükseldi
        Serdivan'da çiftçiye mazot desteği verilecek
        Serdivan'da çiftçiye mazot desteği verilecek
        Sakarya'da 1'i yolcu otübüsü 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 27...
        Sakarya'da 1'i yolcu otübüsü 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 27...