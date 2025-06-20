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        Sakarya'da uyuşturucuya 3 tutuklama

        SAKARYA'nın Arifiye ve Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 22:09 Güncelleme: 20.06.2025 - 22:15
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        Sakarya'da uyuşturucuya 3 tutuklama
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        SAKARYA’nın Arifiye ve Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Arifiye ve Ferizli ilçelerinde operasyon düzenlendi. 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, A.A. (61), M.A. (50) ve H.E. (30) isimli şüphelilerin ikametgahlarında ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 65 kök kenevir bitkisi, 160 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin TL para ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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