Sakarya'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Arifiye ve Ferizli ilçelerinde operasyon düzenlendi. 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, A.A. (61), M.A. (50) ve H.E. (30) isimli şüphelilerin ikametgahlarında ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 65 kök kenevir bitkisi, 160 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin TL para ele geçirildi.

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