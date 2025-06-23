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        UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi (2)

        İLYASYALÇINTAŞ KONSERİ VE SAHNE ŞOVLARIYLA ŞÖLENSakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nın kapanış seremonisi İlyas Yalçıntaş konseri ve Birkan Polat'ın motosikletli akrobasi şovu ve sahne gösterileriyle şölene dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 01:16 Güncelleme: 23.06.2025 - 01:20
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        UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirildi (2)
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        İLYASYALÇINTAŞ KONSERİ VE SAHNE ŞOVLARIYLA ŞÖLEN

        Sakarya’nın ev sahipliğinde düzenlenen UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası’nın kapanış seremonisi İlyas Yalçıntaş konseri ve Birkan Polat’ın motosikletli akrobasi şovu ve sahne gösterileriyle şölene dönüştü. Avrupa’nın en kapsamlı vadisine gelen 24 ülkeden, 71 sporcu zorlu parkurda yarıştı ve şampiyon isimler kupalarını görkemli bir törenle aldı. Organizasyon, bu yıl kendi rekorunu kırarak 10 bini aşkın seyirci katılımıyla gerçekleşti.

        İLYAS YALÇINTAŞ KONSERİ

        Vadi tribünleri ve çevresi vatandaşlarla dolup taştı. Telefon flaşları yandı ve gecenin coşkusu İlyas Yalçıntaş konseriyle yükseldi. Binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

        Dev organizasyonun kapanış seremonisi sahne şovları ve Birkan Polat’ın motosikletli akrobasiyle şölene dönüştü. Ayrıca 54 şanslı kişiye, sahnede yapılan çekilişle Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve üyeler tarafından bisiklet hediye edildi.

        ‘SPORUN VE SPORCUNUN ŞEHRİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

        Başkan Alemdar, özellikle bisiklet dostu yatırımlarla ve dünyada örnek olacak uygulamalarla sporun ve sporcunun şehri olmaya devam edeceklerini belirterek, “Bugün ev sahipliği yaptığımız organizasyonda on binlerce hemşehrimizle buluştuk. Sakarya tarihinde yine bir ilk olan dünya şampiyonasına başarıyla ev sahipliği yaptık. Hemşehrilerimizin ilgisi de çok güzeldi. Dünyanın dört bir yanından sporcuların yanı sıra farklı ülkelerde canlı yayınlanması şehrimizin tanıtımına da markasına da büyük katkı sağladı. İnanıyorum ki spor şehri Sakarya, başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapmaya bundan sonra da devam edecek. Özellikle bisiklet dostu uygulamalarımızla, yatırımlarımızla, altına imzamızı atacağımız örnek uygulamalarla, her spor branşına sunduğumuz destekle sporda sadece Türkiye'nin değil dünyanın parlayan yıldızı, sporun ve sporcunun şehri olmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyor, böylesi bir günde heyecanımızı paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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