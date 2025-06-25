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        İtalya'ya geldiklerini zanneden 3 kaçak, TIR'dan atlayıp kaçmaya çalıştı

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde TIR dorsesinden atlayıp kaçarken yakalanan Mısır uyruklu 3 kaçak göçmen, İtalya'ya gitmek üzere kişi başına 3 bin 500 Euro ödeme yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 19:34 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:40
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        İtalya'ya geldiklerini zanneden 3 kaçak, TIR'dan atlayıp kaçmaya çalıştı
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde TIR dorsesinden atlayıp kaçarken yakalanan Mısır uyruklu 3 kaçak göçmen, İtalya’ya gitmek üzere kişi başına 3 bin 500 Euro ödeme yaptıklarını söyledi. Kaçak göçmenlerin ifadelerinde, TIR’ın durduğu sırada İtalya’ya geldiklerini zannederek kaçmaya çalıştıklarını belirtirken, sürücü ise iddiaları reddetti.

        Karasu ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında belediyeye ait TIR garajına yanaşan bir TIR'ın dorsesindeki brandayı kesen 3 kişi araçtan atladı. Kaçmaya çalışan 3 kaçak göçmen, çevredekiler tarafından yakalanırken, polise bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve gümrük muhafaza ekipleri, TIR sürücüsü Salman S. ile birlikte 3 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

        İTALYA’YA GİTMEK ÜZERE 3 BİN 500’ER EURO ÖDEME YAPMIŞLAR

        Dorseden çıkan 3 kişinin, kişi başı 3 bin 500 Euro ödeyerek İtalya’ya gitmek üzere Suriye’nin Halep kentinden yola çıktıkları öğrenildi. Kaçak göçmenler, İstanbul üzerinden yasa dışı yollardan İtalya’ya ulaştırılacaklarını sanırken, Karasu’da bir TIR garajında yolculukları sona erdi. Sıcak hava nedeniyle dorse içinde havasız kalan göçmenlerin, Karasu’ya geldiklerinde İtalya sanarak atlayıp kaçmaya çalıştıkları belirtildi.

        TIR SÜRÜCÜSÜ SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Gözaltına alınan TIR sürücüsü Salman S. ise ifadesinde, dorse içindeki yolculardan haberi olmadığını ve yalnızca Tuzla’dan yük aldığını söyledi. Göçmenler ise İstanbul Şirinevler’de TIR'a bindiklerini iddia etti. Ekipler tarafından dorsede yapılan detaylı aramada başka bir kişiye rastlanmadı ve arama sonlandırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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