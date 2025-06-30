Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Erbaş: Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller tarihine de kültürüne de uzak kalacaktır

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller tarihine de kültürüne de uzak kalacaklardır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:08 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaş: Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller tarihine de kültürüne de uzak kalacaktır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller tarihine de kültürüne de uzak kalacaklardır. Değerlerine yabancılaşan bir neslin geleceğe dair berraklığa ulaşması zordur” dedi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yaz Kur'an Kursları açılış programına katıldı. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda, Kur’an kurslarında eğitim görecek çocuklar, çeşitli gösterilen sundu. Programda konuşan Erbaş, dini eğitimin önemine vurgu yaparak, “Ülkemiz genelinde yaz Kur’an kurslarını başlatıyoruz. Her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu sene de çocuklarımızın sakinet ve rahmet kaynağı olan camilerimizde buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. İyi bir insan yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Değerlerimizi en üst seviyede insanlığa öğreten bir medeniyettir bizim medeniyetimiz. Çocuklarımızın erdemli birer insan olmasını hedefliyoruz. Kurslarımızı her bir noktayı dikkate alarak hazırladık. Bizler yaz Kur’an kurslarımızı evlatlarımızın gelişimleri için büyük bir adım olarak biliyoruz. Camilerimizde ibadeti öğrendikleri kadar dostluğun kardeşliğin ve dayanışmanın güzelliklerini her birlikte yaşayacaklar” dedi.

        Çocukların İslami değerleri benimsemelerinde ailelerin önemli rol oynadığını belirten Erbaş, “Bizler çocuklarımızın iyiliğini sadece istemekle yetinemeyiz. O yüzden sizlerden çocuklarımızı kurslarımıza teşvik etmenizi istiyoruz. Çocuklarınızın İslam'ın değerlerini benimsemelerini anne ve babalar olarak bizim kitabımızla olan irtibatımıza bağlıdır. Çok değerli velilerimiz malumunuz olduğu üzere iletişimin alabildiğine genişlediği bir çağda yaşıyoruz. Onları korumak ve güvenle geleceğe hazırlamak zorundayız. Çocuklarımızın maneviyatlarını en az bedensel sağlığı kadar önemsemek zorundayız. Bu bir tercih değil zorunluluktur. Nitekim sevgili peygamberimiz ne buyuruyor; 'Hiçbir anne baba çocuklarına güzel ahlaktan başka bir şey bırakmamıştır' diyor. Bizi şu an dinlemekte olan anne ve babalar çocuklarımızı efendimizin güzel ahlakıyla yetiştirmenin gayreti arasında olalım” ifadelerini kullandı.

        Dinine bağlı nesillerin tarihine ve kültürüne yabancılaşmadığını vurgulayan Erbaş, “Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller tarihine de kültürüne de uzak kalacaklardır. Değerlerine yabancılaşan bir neslin geleceğe dair berraklığa ulaşması zordur. Sadece Kur’an okumayı öğretmiyor, birçok şeyi de öğretiyoruz. Böylece çocuklarımız tertemiz fıtratlarını devam ettirme fırsatı buluyor” dedi.

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise “2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamladık. Çocuklarımıza pozitif bilimin gerekliliğini öğrettik. Çocuklarımızı çağın gerekliliğine uygun biçimde yetiştirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Devletimizin gücünü ve büyüklüğünü bu şekilde görüyoruz. Bunlar çocuklarımıza feda olsun. Çocuklarımıza aynı zamanda manevi anlamda da destek olmalıyız. Bunu da yaz Kur’an kurslarıyla hedefliyoruz” diye konuştu.

        Program sonunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a, Sakarya Valisi Rahmi Doğan tarafından plaket verildi. Sonrasında tüm protokol, aileler ve çocuklar sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele çalışması
        Sakarya'da kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele çalışması
        Ferizli Kaymakamı Kaya, görevine başladı
        Ferizli Kaymakamı Kaya, görevine başladı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da yaz Kur'an kursları açılış programı...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da yaz Kur'an kursları açılış programı...
        Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu! Vasiyetiyle Sakarya'ya gömülecek
        Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu! Vasiyetiyle Sakarya'ya gömülecek
        Sakarya'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Sakarya'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
        Sakarya'da sınıf öğretmenleri doğal afet ve çevresel risklere karşı bilgile...
        Sakarya'da sınıf öğretmenleri doğal afet ve çevresel risklere karşı bilgile...