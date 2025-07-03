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        Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:15
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        Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa S. (21), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Kuzuluk yolu Karaçalılık mevkisinde meydana geldi. Kuzuluk yönünden ilçe merkezine doğru ilerleyen Mustafa S. idaresindeki motosiklet, Alaağaç Sapağı'na dönmeye çalışan şoförün kullandığı minibüsle çarpıştı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mustafa S., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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