Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kuzuluk yolu Karaçalılık mevkisinde meydana geldi. Kuzuluk yönünden ilçe merkezine doğru ilerleyen Mustafa S. idaresindeki motosiklet, Alaağaç Sapağı'na dönmeye çalışan şoförün kullandığı minibüsle çarpıştı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mustafa S., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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