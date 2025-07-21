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        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (3)

        TAŞOLUKMAHALLESİ'NDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORGeyve ilçesindeki orman yangınında 3 evin yandığı Taşoluk Mahallesi'nde soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:25
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        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (3)
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        TAŞOLUKMAHALLESİ'NDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Geyve ilçesindeki orman yangınında 3 evin yandığı Taşoluk Mahallesi'nde soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında 2 katlı eviyle birlikte ahır ve samanlığı yanan Hüseyin Özalp (60), “Allah’ın takdiri. Ben yangından 1 saat önce evden çıktım. Rahatsızdım, doktora gittim. ‘Yangın var’ dediler. Doktor bana ‘İstirahat et’ dedi. İstirahat edemedik. Sonra geldik ev yanmıştı. 2 katlı evimiz vardı, hepsi yandı. Ben 30 yıldır bu mahallede yaşadım. Şimdi annem var, haftada 2 gün geliyordum. Yandı ev. Burada 3 ev yandı. Kullanılmayan 3 tane de ev yanmış. Ev yandı, su motorlarım, 17 tane lastiğim vardı, onlar, buğdaylar yandı. Allah’ın takdirine hiçbir şey diyemezsin” diye konuştu.

        Öte yandan yanan 3 ev ve mahalle havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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