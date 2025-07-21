Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (3)
TAŞOLUKMAHALLESİ'NDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORGeyve ilçesindeki orman yangınında 3 evin yandığı Taşoluk Mahallesi'nde soğutma çalışmaları sürüyor.
TAŞOLUKMAHALLESİ'NDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Geyve ilçesindeki orman yangınında 3 evin yandığı Taşoluk Mahallesi'nde soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında 2 katlı eviyle birlikte ahır ve samanlığı yanan Hüseyin Özalp (60), “Allah’ın takdiri. Ben yangından 1 saat önce evden çıktım. Rahatsızdım, doktora gittim. ‘Yangın var’ dediler. Doktor bana ‘İstirahat et’ dedi. İstirahat edemedik. Sonra geldik ev yanmıştı. 2 katlı evimiz vardı, hepsi yandı. Ben 30 yıldır bu mahallede yaşadım. Şimdi annem var, haftada 2 gün geliyordum. Yandı ev. Burada 3 ev yandı. Kullanılmayan 3 tane de ev yanmış. Ev yandı, su motorlarım, 17 tane lastiğim vardı, onlar, buğdaylar yandı. Allah’ın takdirine hiçbir şey diyemezsin” diye konuştu.
Öte yandan yanan 3 ev ve mahalle havadan görüntülendi.
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