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        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (3)

        SAKARYA-BİLECİK SINIRINDAKİ ORMAN YANGINI 24 SAAT KONTROL ALTINDASakarya ile Bilecik sınırında bulunan Ciciler Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:54 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:54
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        Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (3)
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        SAKARYA-BİLECİK SINIRINDAKİ ORMAN YANGINI 24 SAAT KONTROL ALTINDA

        Sakarya ile Bilecik sınırında bulunan Ciciler Mahallesi’ndeki ormanda dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin süren yoğun çalışmasıyla 24 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan, yangının başladığı noktada çok sayıda cam şişe bulundu. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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