Sakarya'da yangınlar söndürüldü; Bayat'ta alevler kısmen kontrol altında (3)

Öte yandan, yangının başladığı noktada çok sayıda cam şişe bulundu. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Sakarya ile Bilecik sınırında bulunan Ciciler Mahallesi’ndeki ormanda dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin süren yoğun çalışmasıyla 24 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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