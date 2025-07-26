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        Sapanca'da uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:33 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:40
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        Sapanca'da uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen 5 şüpheli ile şüphelilerin Sapanca'da irtibatlı olduğu 1 kişi, ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve 2 araçta yapılan aramalarda, 1 adet AK47 kalaşnikof tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet silahlara ait fişek, 147 gram kokain, 25 adet sentetik ecza, 1.25 gram skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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