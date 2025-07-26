Sapanca'da uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen 5 şüpheli ile şüphelilerin Sapanca'da irtibatlı olduğu 1 kişi, ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve 2 araçta yapılan aramalarda, 1 adet AK47 kalaşnikof tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet silahlara ait fişek, 147 gram kokain, 25 adet sentetik ecza, 1.25 gram skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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