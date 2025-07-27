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        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Enis Erdoğan (23) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:30
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        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Enis Erdoğan (23) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolu Büyükdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Enis Erdoğan idaresindeki 54 AHL 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Erdoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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