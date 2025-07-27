Kocaali'de sıcak hava nedeniyle sahilde yoğunluk yaşandı

Dalgalı denize rağmen yoğunluk yaşanan sahilde, çocuklar kumda oynarken, bazı vatandaşlar da gölgede dinlenmeyi tercih etti.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Kocaali sahiline geldi. Tatilciler ve ilçe halkı, Karadeniz’in serin sularında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde sıcak hava ve nemden bunalanlar sahile akın etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.