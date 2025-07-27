Kocaali'de sıcak hava nedeniyle sahilde yoğunluk yaşandı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde sıcak hava ve nemden bunalanlar sahile akın etti.
Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde sıcak hava ve nemden bunalanlar sahile akın etti.
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Kocaali sahiline geldi. Tatilciler ve ilçe halkı, Karadeniz’in serin sularında yüzerek serinlemeye çalıştı.
Dalgalı denize rağmen yoğunluk yaşanan sahilde, çocuklar kumda oynarken, bazı vatandaşlar da gölgede dinlenmeyi tercih etti.
İlçede hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yetkililer, özellikle dalgalı deniz nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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