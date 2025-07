Prof. Dr. Altındiş'ten "Dünya Hepatit Günü açıklaması

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş, "28 Temmuz Dünya Hepatit Günü" kapsamında açıklama yaptı.

Altındiş, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Hepatit B ve C'nin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini, geç tanındığında ise karaciğer yetmezliği, siroz ve kansere yol açtığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerini aktaran Altındiş, "Dünyada 300 milyondan fazla kişi Hepatit B, 100 milyona yakın kişi de Hepatit C ile yaşamaktadır. Her yıl 1,1 milyon insan hepatitlere bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir. Türkiye'de ise yetişkin nüfusunun yüzde 2-3'ü Hepatit B taşıyıcısıdır. Hepatit C sıklığı yüzde 0.5 civarındadır ancak çoğu kişi taşıyıcı olduğunun farkında değildir." ifadelerini kullandı.

Altındiş, hepatitlerin "sessiz katil" olarak bilindiğini, yıllarca belirti vermediğini, bu süreçte karaciğerin ciddi tahribat yarattığını bu nedenle erken tarama testleri, sessiz ilerleyen hastalıkların önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını anlattı.