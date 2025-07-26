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        Sakarya'da SUV tipi aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, SUV tipi aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 23:04 Güncelleme: 26.07.2025 - 23:04
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        Sakarya'da SUV tipi aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, SUV tipi aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Karasu-Kocaali kara yolunun Karasu Mahallesi mevkisinde Z.Ç. idaresindeki 34 CLR 137 plakalı SUV tipi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülenaz Hazar'a (68) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri Hazar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hazar'ın cesedi, savcı incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Araç sürücüsü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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