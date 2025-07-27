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        Sapanca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 09:04 Güncelleme: 27.07.2025 - 09:04
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        Sapanca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sapanca ilçesine İstanbul ilinden uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan ilçeye öncü ve artçı 2 araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen 5 şüpheli ile Sapanca'da irtibat kurdukları 1 kişi yakalandı.

        Yakalanan şüphelilerin üst ve araç aramalarında 148,25 gram uyuşturucu madde, 25 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 50 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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