Sapanca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Yakalanan şüphelilerin üst ve araç aramalarında 148,25 gram uyuşturucu madde, 25 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 50 mermi ele geçirildi.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan ilçeye öncü ve artçı 2 araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen 5 şüpheli ile Sapanca'da irtibat kurdukları 1 kişi yakalandı.

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