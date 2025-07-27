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        Sapanca Gölünde arkadaşlarının gözü önünde boğuldu

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Sapanca Gölü'ne giren ve arkadaşlarının gözü önünde suda kaybolan Ömer Memişoğlu'nun (21) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 22:10 Güncelleme: 27.07.2025 - 22:10
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        Sapanca Gölünde arkadaşlarının gözü önünde boğuldu
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Sapanca Gölü'ne giren ve arkadaşlarının gözü önünde suda kaybolan Ömer Memişoğlu’nun (21) cansız bedeni bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Rüstem Paşa Mahallesi Sahil kesiminde meydana geldi. Arkadaşlarıyla Sapanca göl kenarına gelen Ömer Memişoğlu serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren ve arkadaşlarının ayrdım etmeye çalıştığı Memişoğlu, suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Memişoğlu'nun bulunması için AFAD Arama Kurtarma ekibi 4 personel, 1 araç ve 1 bot ile sualtı arama çalışmaları için Kocaeli Sualtı Grup Amirliği ile irtibata geçilerek kurbağa adam talep edildi.

        Yapılan çalışmalar sonucu Memişoğlu'nun suya girdiği yerden yaklaşık 10 metre uzaklıkta yeri tespit edildi. Kocaeli Sualtı Grup Amirliği’nden gelen kurbağa adam ekibiyle birlikte yürütülen ortak çalışma sonucu Memişoğlu’nun bedeni sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Memişoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmesi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.

        Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ömer Memişoğlu’nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

        Memişoğlu'nun bekar olduğu ve Adapazarı Güneşler Mahallesinden arkadaşları ile birlikte geldiği ve bir zincir markette çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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