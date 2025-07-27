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        Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç boğuldu

        Sakarya'da Sapanca Gölü'ne giren genç, boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 21:47 Güncelleme: 27.07.2025 - 21:47
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        Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç boğuldu
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        Sakarya'da Sapanca Gölü'ne giren genç, boğuldu.

        Rüstempaşa Mahallesi mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki Ömer Memişoğlu, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerince, 4 personel, 1 araç ve 1 botla su altı arama çalışmaları için de Kocaeli Sualtı Grup Amirliği ile irtibata geçilerek talep edilen kurbağa adamla arama yapıldı.

        Çalışmaların ardından yeri tespit edilen Memişoğlu, kurbağa adam ekibiyle yürütülen ortak çalışma sonucu göle girdiği yerden yaklaşık 10 metre açıkta bulunarak sudan çıkartıldı.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Memişoğlu'nun hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.

        Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Memişoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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