Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç boğuldu

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Memişoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

AFAD ekiplerince, 4 personel, 1 araç ve 1 botla su altı arama çalışmaları için de Kocaeli Sualtı Grup Amirliği ile irtibata geçilerek talep edilen kurbağa adamla arama yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüstempaşa Mahallesi mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki Ömer Memişoğlu, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.