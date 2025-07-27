Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 02:54 Güncelleme: 27.07.2025 - 03:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Adapazarı-Düzce D100 kara yolunun Büyükdere Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan Enis E. (23) idaresindeki 54 AHL 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Enis E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsünün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bursa'da yangın büyüyor!
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları

        Benzer Haberler

        Sakarya'da, takla atan ATV'nin sürücüsü öldü
        Sakarya'da, takla atan ATV'nin sürücüsü öldü
        Sakarya'da SUV tipi aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Sakarya'da SUV tipi aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Sapanca'da uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı
        Sapanca'da uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Geyve'de tekrar canlanan alevler kontrol altına alındı
        Geyve'de tekrar canlanan alevler kontrol altına alındı