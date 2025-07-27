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        Sakarya'da devrilen traktördeki 10 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 23:46 Güncelleme: 27.07.2025 - 23:46
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        Sakarya'da devrilen traktördeki 10 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 10 kişi yaralandı.

        Belpınar Mahallesi'nde, M.G. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, kontrolden çıkarak yola devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücünün yanı sıra traktör ve römorkta bulunan aynı aileden O.G, Ç.G, M.G, Y.G, A.G, U.G, Z.G, E.G. ile ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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