Yaz aylarında klima ve ani ısı değişimlerine dikkat

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Doktor Dilek Tuncel, yaz mevsiminde artış gösteren bronşit vakalarına karşı uyarılarda bulunarak; klima kullanımı, ani ısı değişimleri ve yetersiz sıvı tüketiminin alt solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini belirtti.

Sakarya'da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzman Doktor Dilek Tuncel, bronşitin yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da görüldüğünü belirtti. Doktor Tuncel, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Halk arasında bronşit soğuk havalara özgü sanılır ancak yaz aylarında da klima, rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri nedeniyle ciddi bronşit vakalarıyla karşılaşıyoruz" dedi.

'ERKEN TANI ÖNEMLİ'

Yaz bronşitinin başlıca belirtilerinin kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ve halsizlik olduğunu ifade eden doktor Tuncel, özellikle kronik akciğer rahatsızlığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, "İhmal edilen vakalar ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir ve hastaneye yatış gerektiren tablolar oluşabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor" diye konuştu.