Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kayıp 3 çocuk annesinin nehir kıyısında ayakkabı ve telefonu bulundu

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysun A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:36 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehir kıyısında ayakkabı ve telefonu bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysun A.’nın (35) Sakarya Nehri kıyısında cep telefonu ve ayakkabıları bulundu. Ekipler, nehir ve çevresinde arama yaparken, Aysun A.’ya ulaşılamadı.

        Adatepe Mahallesi’nde Sakarya Nehri kıyısında dün gece saatlerinde cep telefonu ve ayakkabılar bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ayakkabı ve cep telefonunun kayıp olarak aranan Aysun A.’ya ait olduğu belirlendi. Ekipler, nehirde ve çevresinde arama çalışması başlattı. Ancak şu ana kadar sonuç alınamadı.

        Ekiplerin Aysun A.’yı arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!

        Benzer Haberler

        Kayıp 3 çocuk annesinin ayakkabı ve telefonu nehir kıyısında bulundu
        Kayıp 3 çocuk annesinin ayakkabı ve telefonu nehir kıyısında bulundu
        Sakaryaspor - Sivasspor: 0-0
        Sakaryaspor - Sivasspor: 0-0
        Sakaryaspor-Sivasspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Sivasspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Sakarya'da 3,2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Sakarya'da 3,2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Düğün konvoyunda otomobillerden havaya ateş açtılar (2)
        Düğün konvoyunda otomobillerden havaya ateş açtılar (2)