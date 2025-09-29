Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:11 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Hakan Ülker, Muhammet Ali Doğan, Hasan Erdoğan

        Sakaryaspor: Szumski, Mete Kaan Demir (Dk. 75 Kobiljar), Mirza Cihan (Dk. 62 Yedder), Kakuta, Emre Demir (Dk. 62 Eren Erdoğan), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Kolovetsios, Vukovic, Burak Çoban (Dk. 83 Akuazaoku), Doğukan Tuzcu (Dk. 46 Alaaddin Okumuş)

        Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Okan Erdoğan (Dk. 59 Mert Çelik), Özkan Yiğiter (Dk. 60 Charisis), Murat Paluli, Luan Campos, Bekir Turaç Böke (Dk. 67 Malle), Kamil Fidan (Dk. 81 Emre Gökay), Ethemi (Dk. 68 Kimpioka), Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik

        Kırmızı kart: Dk. 90+1 Luan Campos (Özbelsan Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Özkan Yiğiter, Dk. 64 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor), Dk. 27 Kakuta, Dk. 81 Burak Çoban (Sakaryaspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 3,2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Sakarya'da 3,2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Düğün konvoyunda otomobillerden havaya ateş açtılar (2)
        Düğün konvoyunda otomobillerden havaya ateş açtılar (2)
        Sakarya'da durdurulan tırda 3 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Sakarya'da durdurulan tırda 3 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Sakarya'da ilkokul öğrencilerine simülasyonlu afet eğitimi verildi
        Sakarya'da ilkokul öğrencilerine simülasyonlu afet eğitimi verildi
        Düğün konvoyunda otomobillerden havaya ateş açtılar
        Düğün konvoyunda otomobillerden havaya ateş açtılar
        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Sakarya'da partisinin ilçe kongresine katıld...
        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Sakarya'da partisinin ilçe kongresine katıld...