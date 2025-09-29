Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Hakan Ülker, Muhammet Ali Doğan, Hasan Erdoğan
Sakaryaspor: Szumski, Mete Kaan Demir (Dk. 75 Kobiljar), Mirza Cihan (Dk. 62 Yedder), Kakuta, Emre Demir (Dk. 62 Eren Erdoğan), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Kolovetsios, Vukovic, Burak Çoban (Dk. 83 Akuazaoku), Doğukan Tuzcu (Dk. 46 Alaaddin Okumuş)
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Okan Erdoğan (Dk. 59 Mert Çelik), Özkan Yiğiter (Dk. 60 Charisis), Murat Paluli, Luan Campos, Bekir Turaç Böke (Dk. 67 Malle), Kamil Fidan (Dk. 81 Emre Gökay), Ethemi (Dk. 68 Kimpioka), Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Luan Campos (Özbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Özkan Yiğiter, Dk. 64 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor), Dk. 27 Kakuta, Dk. 81 Burak Çoban (Sakaryaspor)
SAKARYA
