        Sakaryaspor - Sivasspor: 0-0

        Sakaryaspor - Sivasspor: 0-0

        STAT:Yeni Sakarya Atatürk HAKEMLER: Hakan Ülker, Muhammet Ali Doğan, HAsan ErdoğanSAKARYASPOR: Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Dimitrios Kolovetsios, Doğukan Tuzcu (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:15 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:20
        Sakaryaspor - Sivasspor: 0-0
        STAT:Yeni Sakarya Atatürk

        HAKEMLER: Hakan Ülker, Muhammet Ali Doğan, HAsan Erdoğan

        SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Dimitrios Kolovetsios, Doğukan Tuzcu (Dk.46 Alaattin Okumuş), Mete Kaan Demir (Dk.75 Rijad Kobiljar), Mirza Cihan (Dk.62 Wissam Ben Yedder), Josip Vukovic, Burak Çoban (Dk.83 Umechi Akıazaoku), Gael Kakuta, Emre Demir (Dk.62 Eren Erdoğan)

        SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Okan Erdoğan (Dk.59 Mert Çelik), Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk.60 Charilaos Charisis), Yusuf Cihat Çelik, Luan de Campos, Kamil Fidan(Dk.81 Emre Gökay), Valon Ethemi (Dk.68 Benjamin Mbunga-Kimpioka), Bekir Böke (Dk.67 Aly Malle)

        SARI KARTLAR: Gael Kakuta, Burak Çoban (Sakaryaspor), Özkan Yiğiter, Murat Paluli (Sivasspor)

        KIRMIZI KART: Dk.90+2 Luan de Campos (Sivasspor)

        1’inci Lig'in 8’inci hafta maçında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

        27’nci dakikada Sakaryaspor yarı alanında topu kapan Yusuf Cihat Çelik’in topla sağ çaprazdan girer girmez çektiği şut yandan auta çıktı.

        44’üncü dakikada Sakaryaspor’da Doğukan’ın sol taraftan yaptığı ortaya penaltı noktasına yakın yerde Burak Çoban kafayla vurdu. Burak’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

        İlk yarı golsüz sona erdi.

        72’nci dakikada ceza sahası dışından Burak Çoban’ın sert şutunu tecrübeli kaleci Ali Şaşal uçarak çelmeyi başardı.

        79’uncu dakikada Ben Yedder’in pasıyla ceza sahasına giren Gael Kakuta attığı çalımların ardından kaleye gönderdiği topu Ali Şaşal ayaklarıyla uzaklaştırdı.

        90+2’nci dakikada Sivasspor futbolcusı Luan de Campos oyun durduğu sırada Sakaryasporlu Kolevetsios’a kafa attığı için hakem Hakan Ülker tarafından direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

        Takımlar golsüz beraberlikle sahadan 1 puanla ayrıldı: 0-0.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

