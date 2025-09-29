Sakaryaspor - Sivasspor: 0-0

90+2’nci dakikada Sivasspor futbolcusı Luan de Campos oyun durduğu sırada Sakaryasporlu Kolevetsios’a kafa attığı için hakem Hakan Ülker tarafından direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

1’inci Lig'in 8’inci hafta maçında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

