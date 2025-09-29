Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Düğün konvoyunda otomobillerden havaya ateş açtılar (2)

        3ŞÜPHELİ YAKALANDISakarya'nın Karasu ilçesinde düğün konvoyunda araç camlarından çıkarak havaya ateş açan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:18 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:20
        Düğün konvoyunda otomobillerden havaya ateş açtılar (2)
        3ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Sakarya’nın Karasu ilçesinde düğün konvoyunda araç camlarından çıkarak havaya ateş açan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Yakalananlardan C.P.’nin (28) aracında 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. C.P.’ye, ‘Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında kanuna muhalefet’ suçundan 35 bin 931 lira idari para cezası uygulandı.

