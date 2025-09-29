Sakarya'da durdurulan tırda 3 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Ekiplerin durdurduğu M.S.C. (26) idaresindeki tırın çekici ve dorsesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 3 ton 200 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

