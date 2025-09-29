Sakarya'da durdurulan tırda 3 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde durdurulan tırda 3 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu gişelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerin durdurduğu M.S.C. (26) idaresindeki tırın çekici ve dorsesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 3 ton 200 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
