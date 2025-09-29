Sakarya'da 3,2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı ilçesinin TEM Otoyolu gişelerinde bir TIR'ı durdurdu. M.S.C. (26) idaresindeki TIR'ın dorsesinde arama yapıldı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 3,2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

