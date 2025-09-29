Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 3,2 ton kaçak tütün ele geçirildi

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 3,2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:01 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:05
        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı ilçesinin TEM Otoyolu gişelerinde bir TIR'ı durdurdu. M.S.C. (26) idaresindeki TIR'ın dorsesinde arama yapıldı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 3,2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili sürücü M.S.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

