Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor 7 yabancıyla maçı tamamladı, Sivasspor federasyona başvurdu

        – 1'inci Lig'de dün oynanan Sakaryaspor-Sivasspor maçında, Sakaryaspor'un sahada 7 yabancı futbolcuyla yer alması kural ihlalini gündeme getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:17 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor 7 yabancıyla maçı tamamladı, Sivasspor federasyona başvurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        – 1’inci Lig’de dün oynanan Sakaryaspor-Sivasspor maçında, Sakaryaspor’un sahada 7 yabancı futbolcuyla yer alması kural ihlalini gündeme getirdi. Sivassspor, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurdu.

        1’inci Lig’in 8’inci haftasında dün Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, mücadele 0-0’lık skorla sona erdi. Yeşil-siyahlılar, karşılaşmaya Jakub Szumski, Kolovetsios, Vukovic ve Kakuta’nın sahada olduğu 11’le başladı. İkinci yarıda ise teknik direktör Serhat Sütlü, 62’nci dakikada Ben Yedder’i, 75’inci dakikada Kobiljar’ı ve 83’üncü dakikada Akuazaoku’yu oyuna aldı. Bu değişikliklerle birlikte Sakaryaspor sahada 7 yabancı oyuncu ile yer aldı. Böylece karşılaşmada kural ihlali yapıldığı gündeme geldi. Sivasspor’un kural ihlali nedeniyle federasyona başvurduğu öğrenildi. TFF’nin maç raporuna göre karar vereceği ifade edildi.

        KADRODA 8, SAHADA 6 YABANCI FUTBOLCU YER ALABİLİYOR

        Kurallara göre sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcu bulundurulabilirken, yedeklerle birlikte kadroya toplam 8 yabancı futbolcu yazılabiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kaybolan kadının cansız bedeni nehirde bulundu
        Sakarya'da kaybolan kadının cansız bedeni nehirde bulundu
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehirde cansız bedeni bulundu (2)
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehirde cansız bedeni bulundu (2)
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehir kıyısında ayakkabı ve telefonu bulundu
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehir kıyısında ayakkabı ve telefonu bulundu
        Kayıp 3 çocuk annesinin ayakkabı ve telefonu nehir kıyısında bulundu
        Kayıp 3 çocuk annesinin ayakkabı ve telefonu nehir kıyısında bulundu
        Sakaryaspor - Sivasspor: 0-0
        Sakaryaspor - Sivasspor: 0-0
        Sakaryaspor-Sivasspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Sivasspor maçının ardından