        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kaybolan kadının cansız bedeni nehirde bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:04
        Sakarya'da kaybolan kadının cansız bedeni nehirde bulundu
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedenine ulaşıldı

        Adatepe Mahallesi'nde yaşayan A.A'ya (35) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Kadının telefonu ve terliğinin Sakarya Nehri kenarında bulunması üzerine dün akşam saatlerinde jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve arama-kurtarma ekipleri nehirde geniş çaplı arama başlattı.

        Sabah saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin de katılımıyla yoğunlaştırılan çalışmalar sonucu A.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

        Sudan çıkarılan evli ve 3 çocuk annesinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

